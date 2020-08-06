Лига Европы

Главный тренер Манчестер Юнайтед — о матче против австрийского ЛАСКа в Лиге Европы.

Манчестер Юнайтед снова обыграл ЛАСК и вышел в 1/4 Лиги Европы. Свой комментарий по матчу дал наставник "красных дьяволов".

"Дело сделано. Парни нуждались в игровой практике. Теперь мы можем поехать в Германию с уверенностью в своих силах. Постараемся пройти там как можно дальше".

"Надеюсь, что сможем выиграть трофей, но знаем, что легких матчей там не будет. В финальной части будет много хороших команд. Копенгаген, наш следующий соперник, — одна из них", — приводит слова Оле-Гуннара Солскьяера официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — ЛАСК.