Лига Европы

Главный тренер Интера — о матче против испанского коллектива в Лиге Европы.

Интер обыграл Хетафе и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Свой комментарий по игре дал наставник "нерадзурри" Антонио Конте.

"Хетафе очень хорошо вошел в игру, создавал моменты, но постепенно мы взяли ее под свой контроль. Считаю победу в полной мере заслуженной".

"Доволен тем, что все, как мне кажется, были максимально вовлечены в процесс — даже те, кто не играл с первых минут. Такой дух мне и нужен", — приводит слова Антонио Конте официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Европы Интер встретится с победителем пары Байер – Рейнджерс (первый матч – 3:1).