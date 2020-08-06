Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против немецкого Вольфсбурга.

Томительный период ожидания подошел к концу. Донецкий Шахтер представит Украину в четвертьфинале второго по значимости клубного турнира Старого Света, оставив позади себя немецкий Вольфсбург. "Горняки" расправились с "волками" и в домашнем поединке, причем сделали это путем эффектно поставленной точки (более того — троеточия) под занавес ответного противостояния. Все прошло так, как и намекал на то Каштру на своей предматчевой пресс-конференции: Шахтер уверенно играл на ничейный исход, но соперник предоставил слишком много шансов, чтобы этим невозможно было воспользоваться.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на НСК "Олимпийский" (по 10-балльной шкале).

Шахтер

Андрей Пятов — 7,5. Пятов спасал именно тогда, когда это требовалось команде. Шахтер прервал в этот вечер абсолютно дикую 26-матчевую серию (с 16 февраля 2017 года) поединков с пропущенными мячами, что уже можно считать большим достижением для клуба. Конкретно на счету Андрея в ответном матче против Вольфсбурга была пара сейвов после опасных штрафных ударов и надежная игра на выходах при навесах со стандартов.

Додо — 7,0. В первом тайме правый защитник дончан показывал откровенно слабую игру в защите и нападении, совершая позиционные осечки, а также не предоставляя достаточное количество скоростных подключений. Но вторая половина для Додо получилась настолько удачной, что на общем плане это позволило ему выровнять впечатление о своей игре во всем поединке. Когда соперник остался в меньшинстве, на фланге дышать стало посвободнее, так что зрители вдоволь насмотрелись на одного из самых скоростных игроков УПЛ. Бонус — голевой прострел на Мораеса.

Сергей Кривцов — 7,0. В одном из эпизодов в начале второго тайма показалось, что Сергей потерял концентрацию — момент с желтой на Гинчеке, однако украинец взял себя в руки и больше подобных оплошностей не допускал. Шахтер в целом провел добротный поединок с точки зрения обороны, при том что напротив выступал габаритный форвард с внушительным показателем результативности в последних матчах. Зачастую, это становилось серьезной проблемой для "горняков", но не в этот вечер.

Давид Хочолава — 5,0. Появление грузинского центрального защитника в стартовом составе уже является достаточным поводом для обсуждения в фанатской общественности. Давид играл в этой встрече достаточно уверенно, создавая вместе с Кривцовым надежный фундамент обороны. Однако случился рывок от Жоао Виктора, который Хочолава должен был прерывать любыми методами. Повезло, что успел с подкатом до штрафной, но странно, что отреагировал с удивлением на прямую красную от арбитра. В остальном — без провалов, но и без запоминающихся действий.

Николай Матвиенко — 7,5. Каштру всех переиграл, отправив Матвиенко на знакомый ему левый фланг обороны, где соперникам так ни разу и не удалось его переиграть один в один за весь матч. Вполне годная замена получилась для Исмаили, даже если судить исключительно по атакующим действиям — Николай нередко оказывался в позиции второго форварда, а один из его ударов в первом тайме вполне можно считать упущенным реальным шансом забить. По большому счету, Вольфсбург на этой стороне поля не предложил достойного соперника по скоростным данным Матвиенко, а в позиционной опеке он редко кому может уступить.

Маркос Антонио — 7,5. Семимильными шагами идет процесс развития бразильца внутри коллектива Каштру. По фактуре Маркоса можно вполне сравнить с легендарным для клуба Жадсоном, но уже сейчас Антонио совершает намного больше двигательной активности в атаке. Видение поля, контроль мяча, мастерство паса — обороне "волков" не было, что противопоставить таком арсеналу в этот вечер. Однако свои голы Шахтер провел все равно через ноги других футболистов.

Тарас Степаненко — 7,0. Отсутствие этого опорного полузащитника было главным страхом для команды Каштру перед выездной игрой. Однако Шахтер выстоял в Германии, после чего Степаненко вышел с первых минут домашнего поединка и перекусил креативную составляющую в связке Арнольд – Шлагер. Яркий пример: если взять противостояние Вольфсбурга и Александрии на групповом этапе, то проблемы "полиграфам" создавал именно Арнольд, а тут — кто вспомнит его участие в отчетной встрече, если не брать во внимание стандарты?

Марлос — 8,0. Космический уровень от полузащитника сборной Украины по ходу всех 77-и игровых минут на поле. Марлоса часто можно было упрекнуть по ходу сезона, что физика у него уже немного проседает по сравнению с ранними этапами карьеры, где-то он не дорабатывает в обороне, и прочее. В ответном матче с Вольфсбургом этого и близко не было. Марлос как задорно начал эту встречу, так и завершил ее для себя — в одном темпе. Жаль, что ни сам не забил, ни Мораес его пасом так ни разу не воспользовался.

Алан Патрик — 7,5. Актуальное состояние бразильца в команде Каштру — мозг атаки. По всей видимости, пора отказываться от шаблонного мышления о том, что Патрик может где-то не доигрывать в эпизодах в атаке, или избегать ухода в дриблинг. Больше всех касаний мяча и времени владения у Шахтера было именно на счету Алана, а его заключительный тонкий пас на ход Коноплянке помог дончанам оформить второй забитый мяч.

Тайсон — 7,0. В привычной манере Тайсон изрядно измотал оборону соперника регулярными рывками так, что под занавес поединка у защитников Вольфсбурга не было уже ни сил, ни особого желания противостоять дриблингу Соломона и Додо, а также настырности Мораеса. Роль мотора для атак своей команды бразилец не перестает исполнять, в каком бы психологическом состоянии не находился, поэтому было бы неплохо, если бы он продолжил выступать в таком темпе и в финале восьми.

Жуниор Мораес — 8,5. После серии нереализованных убойных моментов по ходу поединка нападающий Шахтера мог бы и просесть психологически. Однако Жуниор выстоял, нашел в себе силы на финальные попытки и сконцентрировал их в заключительной фазе поединка. Не последнюю роль сыграла в этом выигранная подчистую дуэль у центрального защитника Брукса, ведь именно Мораес стал тем игроком, на ком американец дважды заработал для себя желтую. Образцовая игра футболиста в особо не располагавших для того условиях.

Виктор Коваленко — 5,0. На фоне проведшего запоминающийся поединок Антонио выход украинца заведомо был для него безуспешной историей. Потеряв игровой тонус, Виктор может сейчас только ожидать случайного шанса показать себя на большом отрезке встречи. 16 минут матча с Вольфсбургом таковым не являются.

Манор Соломон — 7,5. Как же здорово вписался в ход поединка израильтянин! Заменить фееричного Марлоса без потери игрового темпа и связей между линиями казалось практически не решаемой задачей, но Манор не только смог это сделать, но еще и довершил старания украинца предголевым пасом в ситуации с первым точным ударом Мораеса, а также точным завершением контратаки с участием Коноплянки. Решение Каштру о замене было точным и эффективным.

Евгений Коноплянка вышел на поле в качестве последней замены Каштру, но даже за 11 полноценных игровых минут успел однажды результативно убежать в контратаку, отдав завершающий голевой пас на Соломона. Неплохое подспорье для крайне важного месяца в еврокубковой истории "горняков". Уверенный в своих силах "саб" команде Каштру очень пригодится.

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