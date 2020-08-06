Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Лиги Европы.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы Копенгаген одержал победу над Истанбулом со счетом 3:0 и прошел в следующий раунд по сумме двух матчей.

Дублем в составе датского клуба отличился Йонас Винн, а еще один гол забил Расмус Фальк



Копенгаген — Истанбул Башакшехир 3:0

Голы: Винн, 4, 52 (с пенальти), Фальк, 62.

Копенгаген: Йонссон – Варела, Нельссон, Бьелланн, Бойлисен (Бенгтссон, 69) – Мудражия (Стаге, 54), Зека – Биль (Овьедо, 84), Винн, Фальк (Бартолец, 84) – Соренсен (Дарами, 54).

Истанбул Башакшехир: Гюнок – Жуниор, Епуряну, Шкртел, Клиши – Кахведжи (Озджан, 71), Топал (Алексич, 54), Текдемир (Элиа, 54) – Кривелли (Гульбрандсен, 79), Ба, Вишча.

Предупреждения: Бартолец – Элиа.