Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между испанской Севильей и итальянской Ромой.

Для представителей итальянской Серии А и испанской Ла Лиги сезон национальных первенств уже подошел к концу. Севилья обеспечила себе место в следующем групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, а Рома довольствовалась аналогичной стадией, но в Лиге Европы. Однако римляне вполне могут поправить свое положение, если победят в текущем розыгрыше второго по значимости клубного турнира Старого Света. В случае с противостоянием с андалузцами, у коллектива Паулу Фонсеки будет лишь одна игра для выхода в четверть финал, да и она будет проходить на нейтральном для обеих сторон поле в немецком Дуйсбурге.

В ничего не решавшем поединке против Ювентуса (3:1) Рома играла в достаточно экспериментальном составе, однако Фонсека вернулся к привычной для своей команды модели. В центре тройки защитников сыграет Манчини, в то время как атакующий треугольник дополнит восстановившийся после серьезной травмы Николо Дзаньоло. В основе, также, отмечаем и появление Генриха Мхитаряна.

У Севильи ключевой заменой, по сравнению с игрой против Валенсии (1:0), стал выход на острие атаки Эн-Несири. Кроме того, стоит отметить появление Эвера Банеги в центре поля, который заставит Хордана сместиться в сторону левого фланга.

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан — Окампос, Эн-Несири, Сусо.

Запасные: Вацлик, Санчес, Гомес, Эль Хаддади, Эскудеро, Л. де Йонг, Торрес, Васкес, Мена, Алонсо, Хенаро, П. Перес.

Рома: Лопес — Ибаньес, Манчини, Коларов — Б. Перес, Диавара, Кристанте, Спинаццола — Дзаньоло, Мхитарян — Джеко.

Запасные: Миранте, Кардинали, Пеллегрини, Перотти, Вильяр, Ундер, Сантон, Калинич, Фасио, К. Перес, Калафьори, Клюйверт.

Матч Севилья — Рома начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.