Лига Европы

Клуб из Швейцарии вновь одолел Айнтрахт и пробился в следующую стадию турнира.

Завершился ответный поединок между Базелем и Айнтрахтом в рамках 1/8 финала Лиги Европы, в котором должен был определиться соперник донецкого Шахтера в следующей стадии турнира.

Практически весь матч команды не могли реализовать свои моменты, но на 88-й минуте Фраю удалось забить гол и принести швейцарскому клубу минимальную победу.

Поскольку Базель оказался сильнее Айнтрахта по итогам двух встреч (3:0; 1:0), именно он отправляется в четвертьфинал, где его ожидает противостояние с Шахтером.

Базель — Айнтрахт 1:0

Гол: Фрай, 88

Базель: Николич — Видмер, Кюмарт, Альдерете, Петретта — Фрай, Джака (Маршман, 87), Кампо — Штокер (Ван Волфсвинкел, 67), Артур (Адеми, 81), Пулулу (Ван дер Верфф, 67).

Айнтрахт: Трапп — Да Кошта (Чендлер, 67) Абрахам, Хинтереггер, Ндика (Хасебе, 46) — Кор, Роде (Ильзанкер, 67), Костич — Силва (Пасиенсия, 46), Камада, Дост.

Предупреждения: Кюмарт — Кор, Чендлер