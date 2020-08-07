Лига Европы

Гола Рауля Хименеса в начале матча "волкам" оказалось достаточно для выхода в четвертьфинал (1:0).

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английский Вулверхэмптон принимал греческий Олимпиакос. Гостям нужно было обязательно забивать, ведь нулевая ничья устраивала только "волков". Подопечные Нуну Эшпириту Санту решили не играть на удержание счета с первых минут матча, сразу же отправившись в атаку. Хозяева провели несколько содержательных выпадов, но они не привели к забитому голу. Привела к нему грубая ошибка Аллена, который отпустил мяч далеко от себя в штрафной площади, после чего сбил Поденсе. Впоследствии Хименес подошел к мячу и уверенно реализовал пенальти – 1:0.

Поведя в счете, Вулвз успокоились, отдав мяч во владение сопернику. Гости сперва довольно нерешительно шли вперед, не продвигаясь к воротам Патрисиу. Хозяева на некоторое время вернули мяч себе и даже забили, но гол Хименеса не был засчитан из-за фола в атаке. Через несколько минут после этого подопечные Педру Мартинша создали первую реальную возможность забить – Цимикас обыгрался с Масурасом и пробил в ближний угол, а Патрисиу перевел мяч на угловой. "Красно-белые" продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но больше не создавали угрозы воротам Патрисиу.

В одном из эпизодов греки все же забили и даже отпраздновали взятие ворот, но затем оно было отменено из-за минимального офсайда. После этого Олимпиакос продолжал атаковать и мог забить после подачи со штрафного, но Сиссе не удалось дотянуться до мяча в попытке замкнуть дальнюю штангу. Ближе к окончанию первой половины встречи хозяева успокоили игру, уведя ее со своей половины поля. Хименес мог забить эффектный гол рабоной, но его красивому удару не хватило точности. До окончания первой 45-минутки команды больше не создавали никакой остроты, так что отправились на перерыв при минимальном преимуществе "волков".

После возобновления игры хозяева забрали мяч под свой контроль, но пробыли на чужой половине поля непродолжительное время. Они довольно быстро отдали инициативу сопернику, который пытался можно скорее сравнять счет. Оживил игру выход Фортуниса, который добивал своей команде остроты впереди. В завершении одной из атак Эль Араби мог замкнуть подача Вальбуэна, но не дотянулся до мяча, упустив свой шанс. Со временем Вулвз успокоили игру и даже могли забить усилиями Поденсе, но Аллен справился с его ударом, вытащив мяч из-под перекладины.

Через две минуты отличиться мог уже Боли, который должен был воспользоваться отскоком мяча в чужой штрафной, но защитник не попал по воротам. После всплеска активности от хозяев "красно-белые" вернули мяч себе и вскоре получили еще один шанс сравнять счет, однако Эль Араби умудрился не попасть по воротам с близкого расстояния, простив соперника. После этого подопечные Мартинша продолжали атаковать, но на некоторое время давление на чужую штрафную угасло.

Затем гости все же стали угрожать воротам соперника, но сперва едва не привезли гол в свои. Ба подарил мяч Жота на своей половине поля, после чего Диогу должен был закрывать игру, но португалец не реализовал выход один на один с Алленом. Уже в ответной атаке Гильерме мог восстановить паритет мощным ударом из-за пределов штрафной, но ему совсем малость не хватило точности. Еще через несколько минут Олимпиакос, казалось, забьет, но Патрисиу героически спас свою команду, в блестящем стиле потащив удар Ахмеда Хассана головой.

Ближе к окончанию встречи "волки" увели игру со своей половины поля, а на чужой особо не пытались создавать какую-либо остроту, довольствуясь лишь игрой на удержание. До финального свистка гостям больше не удалось создать ни одного опасного момента, не было и намека на финальный штурм. Подопечные Санту провели концовку поединка, в отличие от его основной части, довольно уверенно, доведя матч до логического завершения. Как итог, Вулвз удержали минимальную победу, которая принесла им путевку в четвертьфинал.

В 1/4 финала Вулверхэмптон сыграет с испанской Севильей 11-го августа. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0 (первый матч — 1:1)

Гол: Хименес, 8 (с пенальти)

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 17) — Траоре (Жота, 57), Хименес, Поденсе (Дендонкер, 71)

Олимпиакос: Аллен — Элабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас — Бухалакис (Фортунис, 46), Гильерме (Кафу, 82), Камара (Ахмед Хассан, 65) — Вальбуэна, Эль Араби, Масурас (Ранджелович, 46)

Предупреждения: Моутиньо, Поденсе, Хименес — Цимикас, Ба, Сиссе