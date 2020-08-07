Лига Европы

Шахтер сразится с Базелем в Гельзенкирхене.

Вулверхэмптон и Базель стали формально последними клубами, добывшими путевку в четвертьфинал Лиги Европы. Теперь известны все пары раунда.

1/4 финала

10 августа

22:00 Манчестер Юнайтед – Копенгаген (место проведения матча — Кельн)

22:00 Интер — Байер (Дюссельдорф)

11 августа

22:00 Шахтер - Базель (Гельзенкирхен)

22:00 Вулверхэмптон — Севилья (Дуйсбург)

Также известна и сетка полуфиналов, как и даты с местами проведения этих поединков.

1/2 финала

16 августа

22:00 Интер/Байер — Шахтер/Базель (Кельн)

17 августа

22:00 /Вулверхэмптон/Севилья/— МЮ/Копенгаген (Дюссельдорф)