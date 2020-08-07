Шахтер сразится с Базелем в Гельзенкирхене.
ФК Шахтер
07 августа 2020, 06:20
Вулверхэмптон и Базель стали формально последними клубами, добывшими путевку в четвертьфинал Лиги Европы. Теперь известны все пары раунда.
1/4 финала
10 августа
22:00 Манчестер Юнайтед – Копенгаген (место проведения матча — Кельн)
22:00 Интер — Байер (Дюссельдорф)
11 августа
22:00 Шахтер - Базель (Гельзенкирхен)
22:00 Вулверхэмптон — Севилья (Дуйсбург)
Также известна и сетка полуфиналов, как и даты с местами проведения этих поединков.
1/2 финала
16 августа
22:00 Интер/Байер — Шахтер/Базель (Кельн)
17 августа
22:00 /Вулверхэмптон/Севилья/— МЮ/Копенгаген (Дюссельдорф)