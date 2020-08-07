Лига Европы

Football.ua рассказывает о следующем оппоненте "горняков" в Лиге Европы.

Шахтер в 1/4 финала Лиги Европы сыграет с Базелем 11 августа. Шапками закидывать швейцарцев точно не стоит, ведь как бы это банально ни звучало, на такой стадии случайных команд не бывает. В то же время, не нужно относиться с излишним пиететом к тому, что Базель прошел Айнтрахт (3:0, 1:0) – это уже совсем не та команда, которая год назад выбила из турнира Шахтер. Тогда в атаке Айнтрахта блистало трио Анте Ребич – Себастьян Алле – Лука Йович – ни один из них не остался в команде в этой кампании. Но вернемся к Базелю.

История и титулы

Базель был основан еще в конце XIX века – в 1893 году. Первого чемпионства клубу пришлось ждать долгих 60 лет, но с тех пор "красно-синие" выигрывали титул целых 20 раз. Добавим сюда 13 побед в Кубке Швейцарии и еще одну в Кубке швейцарской лиги, и мы получим один из самых титулованных клубов страны. Самым титулованным же является прозябающий нынче во втором дивизионе Грассхоппер – 27 чемпионств, 12 Кубков, 2 Кубка лиги и еще один Суперкубок Швейцарии.

Золотая эпоха для Базеля длилась с 2008 по 2017, когда клуб выиграл девять чемпионств из десяти, причем восемь подряд. Но ничто не вечно, и "красно-синие" несколько уступили дорогу "молодым" – три последних сезона чемпионом неизменно становился Янг Бойз.

Выступления в Швейцарии в нынешнем сезоне

Базель неплохо начал чемпионат, держась около первого места. С шестого тура по 11-й команда и вовсе возглавляла турнирную таблицу, а экватор чемпионата преодолела с двухочковым отставанием от лидирующего Янг Бойз.

Но уже после 19-го тура "красно-синие" отстали от первой строчки на пять очков и больше в борьбу Санкт-Галлена и Янг Бойз не вмешивались, отстав в итоге на 14 пунктов от чемпиона. Показательно, что в концовке чемпионата Базель обыграл и Янг Бойз (3:2), и Санкт-Галлен (5:0).

В то же время, Базель сохраняет шансы на победу в Кубке Швейцарии. 25 августа команда сыграет с Винтертуром в полуфинале, а в другой паре сойдутся Янг Бойз и Сьон.

Путь в еврокубках-2019/20

Команда начала свой путь со второго раунда отбора Лиги чемпионов против ПСВ из Эйндховена. При суммарном счете 4:4 швейцарцы прошли дальше. Затем был ЛАСК и возможность стать соперником киевского Динамо по раунду плей-офф отбора, но как и киевляне, Базель вылетел (2:5), отправившись в группу Лиги Европы.

В квартете С (Базель, Хетафе, Краснодар, Трабзонспор) швейцарцы задали тон с самого начала, разгромив Краснодар 5:0. И даже ничья, которая принесла Трабзонспору единственное набранное очко в группе, не помешала Базелю занять первое место, опередив на один пункт Хетафе.

В 1/16 финала соперником Базеля стал АПОЭЛ. 3:0 на выезде – и вопрос о победителе пары был снят. Дома швейцарцы победили 1:0. 1/8 финала – Айнтрахт Франкфурт, и его можно было бы подставить вместо АПОЭЛа в первое предложение этого абзаца. 3:0 в гостях, 1:0 дома – и здравствуй, Шахтер!

Базель vs Украина

Базель встречался с двумя украинскими командами. Первым из них был как раз Шахтер.

В сезоне-1996/97 команды разошлись миром в Кубке Интертото – Дари Дзуффи открыл счет, затем Александр Осташов и Владимир Пятенко вывели вперед "горняков", но на 80-й минуте Хакан Якин принес-таки ничью Базелю. Болельщики Шахтера со стажем времен Зубова-Старостяка наверняка помнят тот поединок.

Второй раз "красно-синие" пересеклись с дончанами в групповом этапе Лиги Чемпионов-2008/09. Подопечные Мирчи Луческу дважды забили ударами со штрафных в первом тайме – отличились Фернандиньо и Жадсон. Гол Давида Абрахама (ныне Айнтрахт) на 90-й минуте заставил "горняков" понервничать, но недолго – 2:1, "горняки" начали Лигу чемпионов с выездной победы. Чтобы пережить эмоции того матча, рекомендуем к ознакомлению онлайн Football.ua.

А в донецком поединке Шахтер устроил Базелю "Аргентину-Ямайку": хет-трик Жадсона, голы Виллиана и Селезнева так и остались без ответа. Это принесло "горнякам" третью строчку в группе, где кроме них играли еще Барселона и лиссабонский Спортинг. Возможно, это стало одним из факторов, почему Мирча Луческу сохранил работу в клубе. Ну а дальше – уже история, Шахтер прошел всех соперников в плей-офф Кубка УЕФА и выиграл последний розыгрыш в истории турнира.

С тех матчей до сих пор за Шахтер играет Андрей Пятов (плюс Дарио Срна находится в клубе), а у Базеля сохранился Валентин Штокер.

В сезоне-2012/13 на пути швейцарцев в 1/16 финала Лиги Европы встал Днепр Хуанде Рамоса. В первой игре в Швейцарии на заваленном снегом поле Валентин Штокер и Марко Штреллер принесли хозяевам победу 2:0.

Неделю спустя Днепр, в составе которого блистали Матеус, Федецкий, Ротань, Коноплянка, Селезнев, Калинич, Зозуля, Стринич, Джулиано и другие достойные ребята, безуспешно пытался найти ключ к воротам Базеля. По ходу второго тайма украинцы остались в меньшинстве, но сумели заработать пенальти, который на 76-й минуте реализовал Селезнев. Надежда прожила недолго – через пять минут судья поставил пенальти в ворота Лаштувки, Шер реализовал. 1:1, на том и закончили, Днепр попрощался с Лигой Европы.

Евгений Музыка, Football.ua