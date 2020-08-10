Лига Европы

Швейцарский функционер оценил перспективы Базеля в игре против чемпиона Украины.

Шахтер сразится с Базелем в 1/4 финала Лиги Европы в немецком Гельзенкирхене. Шансы команд оценил Томас Гримм, на протяжении двух лет работавший президентом украинской Премьер-лиги, а потому хорошо знаком с обеими командам.

"Я думаю, у Базеля почти нет шансов", — приводит слова Томаса Гримма Blick, — "хотя я, конечно, не против, если это окажется не так".

Швейцарский функционер очень высоко оценил менеджмент донецкого клуба, а также выразил уважение за поддержку всех инициатив.

"Шахтёр это высший уровень, эталон. С бюджетом примерно в 60 миллионов франков их не назовёшь бедными. И менеджмент, и модель команды — это топ. За время моего пребывания в Украине Шахтёр всегда поддерживал мои намерения, поэтому я чувствую к этому клубу уважение и симпатию".

Для Томаса Гримма отличительной чертой в донецком клубе стало знание английского языка большинством работников.

"Все говорят на английском, что, к сожалению, редко встречается среди других украинских клубов, получили лучшее образование и создали хорошую административную и спортивною систему. Шахтёр свободно мог бы играть в Топ-Лиге. В Донецке у них была тренировочная база высшего уровня, которую сейчас, к сожалению, они не могут использовать из-за войны на Донбассе. А их схема набирать молодых бразильских игроков, обучать и потом продавать дороже, работает".

Швейцарец считает, что главная проблема Шахтера – это война на Донбассе. "Они живут и тренируются в Киеве", — говорит Гримм, — "а потом летят на собственном самолёте на игры в Харьков, который находится за 520 км от столицы. Стадион в Донецке раньше был одним из самых красивых в Европе, а сейчас частично превратился в руины, фотографии из этого места шокируют".

Владелец клуба Ринат Ахметов остался для Томаса Гримма таинственным персонажем.

"Я никогда его не встречал. Но если верить людям, которые его знают, то он довольно стеснительный. Он уже много лет не появлялся на стадионе".

В заключение Гримм добавил: "Если бы мне пришлось делать ставки на матч Базеля против Шахтёра, то я бы отдал предпочтение украинцам".

Матч Шахтер – Базель состоится в Гельзенкирхене во вторник, 11 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.