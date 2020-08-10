Лига Европы

Для Шахтера и Базеля встреча в 1/4 финала Лиги Европы станет не первой в их истории.

Жребий 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/20 свел Шахтер с Базелем, о котором теплятся хорошие воспоминания более чем десятилетней давности. "Горняки" буду играть со швейцарцами шестой раз в своей истории.

Football.ua предлагает вспомнить историю противостояния украинской команды с Базелем накануне важнейшего сражения в Лиге Европы.

16 сентября 2008 года, 1-й тур группового раунда Лиги чемпионов-08/09, Базель, Сант-Якобс Парк

Первый раз пути команд сошлись в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Тогда компанию им в квартете составили Барселона и лиссабонский Спортинг. Шахтеру было очень важно победить в первом поединке, чтобы очертить свои притязания на выход из группы. Подопечные Мирчи Луческу открыли счет усилиями Фернндиньо в середине первого тайма — бразилец отметился сумасшедшим ударом издали.

Под конец первой половины игры преимущество дончан удвоил Жадсон. Гол швейцарской команды в компенсированное в матчу время лишь испортил настроение Андрею Пятову, однако Шахтер начал удачно.

Базель — Шахтер 1:2

Голы: Абрахам, 90+3 — Фернадиньо, 25, Жадсон, 45+1

Базель: Костанцо — Ходел, Абрахам, Маркуе, Занни — Хьюггель — Чипперфильд, Гелаберт (Рубио, 63), Штокер (Мустафи, 46), Карлитос — Дердийок (Эдуардо, 46)

Шахтер: Пятов — Срна, Кучер, Чигринский, Шевчук — Хюбшман, Фернандиньо (Федецкий, 84) - Илсиньо (Виллиан, 66), Жадсон, Брандао — Адриано (Селезнев, 74)

Предупреждения: Занни — Хюбшман, Шевчук, Брандао

26 ноября 2008 года, 5-й тур группового раунда Лиги чемпионов-08/09, Донецк, РСК Олимпийский

Ко второму поединку в своей истории противостояния команды подходили уже в следующем турнирном положении: Шахтеру нужна была только победа после двух минимальных поражений от Спортинга, чтобы по-прежнему иметь шансы на проход в плей-офф Лиги чемпионов, а Базель пытался зацепиться за выход в Кубок УЕФА. "Горняки" сполна отыгрались на швейцарцах за неудачи в предыдущих поединках, пять раз огорчив соперника.

В том поединке Жадсон оформил хет-трик, Виллиан показал себя во всей красе, терроризируя оборону соперника на фланге. Базель был вынужден капитулировать и с позором покинул тогда еще РСК Олимпийский в Донецке. Больше в рамках официальных поединков команды не встречались.

Шахтер — Базель 5:0

Голы: Жадсон, 32, 65, 72, Виллиан, 50, Селезнев, 75

Шахтер: Пятов — Срна (Езерский, 77), Кучер, Ищенко, Рац — Хюбшман, Гай — Виллиан, Фернандиньо (Дуляй, 73), Жадсон — Адриано (Селезнев, 46)

Базель: Костанцо — Занни, Абрахам, Маркуе, Сафари — Хьюггель — Карлитос (Фрай, 69), Эргич, Эдуардо (Мустафи, 65), Штокер — Дердийок

Предупреждение: Штокер

8 июля 2009 года, Кубок Юхрен, Швейцария.

После встречи в Лиге чемпионов команды провели три товарищеских матча. Первый из них припал на лето, к которому дончане подошли в ранге обладателя Кубка УЕФА. В том поединке подопечные Мирчи Луческу снова продемонстрировали отличную игру и буквально за десять минут второго тайма сняли все вопросы о победителе.

Тот товарищеский турнир принял Шахтер, Базель, Янг Бойз и Панатинаикос. Все команды провели по два поединка и набрали по три очка, а Шахтер занял первое место благодаря дополнительным показателям.

Базель - Шахтер 0:3

Голы: Чигринский, 57, Агахова, 63, Жадсон, 65



Базель: Коломба, Боумелаха, Риттер, Гелаберт, Шурф (Штокер, 46), Перович (Джаака, 71), Товарез, Да Силва (Юнал, 46), Араторе (Хаслер, 88), Мустафи, Сантини (Алмерарес, 81)



Шахтер: Лаштувка (Пятов, 46), Срна, Чижов, Чигринский, Ракицкий (Шевчук, 46), Дуляй (Хюбшман, 46), Полянский (Фернандиньо, 46), Кравченко (Илсиньо, 46), Кастильо (Жадсон, 46), Гладкий (Виллиан, 46), Селезнев (Агахова, 46)



Предупреждения: Ракицкий, 37, Гелаберт, 40, Перович, 59, Фернандиньо, 61

26 июня 2010 года, товарищеский матч, Швейцария.

Шахтеру очень понравилось играть с Базелем, а потому "горняки" встретились со швейцарцами и летом 2010-го года. Только вот в этот раз одержать победу не удалось. Базель отомстил за все три матча скромной победой благодаря голу Дзанни.

Шахтер - Базель 0:1

Гол: Дзанни, 70 (с пенальти)



Шахтер: Пятов (Тетенко, 57), Срна (Кобин, 67), Кучер (Чижов, 46), Ракицкий (Ищенко, 67), Рац (Шевчук, 46), Хюбшман (Степаненко, 46), Фернандиньо (Левандовски, 67), Коста (Фомин, 67), Жадсон (Гай, 61), Виллиан (Тейшейра, 67), Гладкий (Адриано, 46)



Базель: Коломба, Атан (Дзанни, 46), Япи, Штокер (Камбер, 74), Альмерарес (Япичино, 65), Хака (Араторе, 46), Сафари (Шурпф, 65; Альмерарес, 80), Кусунга, Кабрал, Тембо (Угад 65), Барон (Ферати, 46)



Предупрежения: Хюбшман, Рац, Степаненко — Кусунга

9 июля 2015 года, товарищеский матч, Валаис, Швейцария

Последняя же встреча команда датируется летом 2015 года. Снова сборы в Швейцарии и снова товарищеский поединок. Кажется, что прошло всего лишь пять лет, но только четыре игрока, которые играли в том поединке, смогут выйти на поле в футболке "горняков" и в ближайший вторник.

Тому Шахтеру добиваться успеха помогали уже нынешние лидеры Марлос и Тайсон. Надеемся, что экс-игроки Металлиста смогут принести необходимый результат и в этот раз, а Шахтер напишет новую историю противостояния еще с одной или двумя командами на следующих стадиях Лиги Европы этого сезона.

Базель – Шахтер 1:3

Голы: Янко, 5 — Гладкий, 33, Гладкий, 42, Марлос, 85



Базель: Вайлати, Траоре, Вальтер Самуэль, Аканжи, Шимич (Какитани, 80), Янко (Айети, 62), Кузманович (Джака, 62), Араз, Хузер, Калла, Сауро



Шахтер: Каниболоцкий (Пятов, 46), Срна (Караваев, 82), Кучер (Ордец, 46), Ракицкий (Воловик, 78), Шевчук (Бернард, 67), Степаненко (Танковский, 78), Кобин (Азеведо, 46), Тейшейра (Гринь, 82), Марлос, Тайсон (Малышев, 46), Гладкий (Болбат, 78)

Предупреждение: Тейшейра