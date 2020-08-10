Лига Европы

Подопечные Антонио Конте добыли путевку в полуфинал, одержав непростую победу над Байером (2:1).

В рамках 1/4 финала Лиги Европы встречались итальянский Интер и немецкий Байер. Номинальные гости сразу же после стартового свистка завладели мячом, намереваясь забить быстрый гол. Однако все ограничивалось лишь контролем мяча, ударов по воротам не было. Затем миланцы перехватили инициативу, но, как и их соперник, не торопились атаковать. Команды достаточно долго присматривались друг к другу, а первая же содержательная атака завершилась взятием ворот. На 15-й минуте Барелла сыграл на подборе после заблокированного удара Лукаку и аккуратно уложил мяч в дальний угол – 1:0.

Поведя в счете, номинальные хозяева обрели уверенность в собственных силах и продолжили атаковать. Барелла вскоре мог оформить дубль после паса Мартинеса, но пробил прямо в защитника. А уже в следующем эпизоде "нерадзурри" таки удвоили преимущество в счете. Лукаку получил пас от Янга, продавил Тапсоба и протолкнул мяч мимо Градецки – 2:0. Уже через две минуты Ромелу был обязан оформить дубль, но не смог реализовать выход один на один с вратарем Байера. А уже в ответной атаке "фармацевты" отыграли один мяч – Фолланд вывел Хаверца на ударную позицию, а Кай пробил между ног Хандановичу – 2:1.

Еще через две минуты подопечные Антонио Конте заработали право на пробитие пенальти, но оно впоследствии было отменено после просмотров видеоповторов – Синкгравен сыграл плечом. После этого Интер еще несколько минут контролировал мяч, а затем отдал его во владение сопернику. В завершении одной из атак Фолланд мог сравнять счет, пробив в касание после прострела Диаби, но удар Кевина был заблокирован.

До окончания первого тайма подопечные Петера Боса больше не угрожали чужим воротам, остановившись на показателе в один забитый мяч в первой 45-минутке. Несмотря на попытки увеличить разрыв в счете в концовке тайма, не смог забить и Интер. Таким образом, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе "змей".

Подопечные Боса активно начали вторую половину встречи, оккупировав чужую половину поля. Однако они едва не пропустили быстрый гол после контратаки Интера, но Гальярдини простил номинальных гостей, попав мячом в партнера по команде. Через несколько минут Роберто мог исправиться, протащив мяч через половину поля, но на удар по воротам сил у него уже не хватило. После этого "нерадзурри" продолжительное время не подбирались к воротам соперника, сосредоточившись на оборонительных действиях.

Бос решил не затягивать с усилением атаки, выпустив на поле Бейли. Но появление ямайца так и не принесло никакой пользы команде, он был далеко не самым активным в составе "фармацевтов". Конте, в свою очередь, сделал ответный ход, выпустив Эриксена и Санчеса. Эта пара создала убойный момент, который должен был завершиться голом, но Алексис не смог переиграть Градецки. Далее Байер много владел мячом на чужой половине поля, время от времени нанося удары по воротам, но они не несли никакой угрозы для Хандановича.

"Змеи" были куда более содержательны на чужой половине поля, практически каждая из их атак несла остроту. В одном из эпизодов Мозес красиво убрал нескольких оппонентов на замахе и пробил в ближний угол, а Градецки отразил удар Виктора. "Фармацевты" ответили на это хлестким выстрелом Демирбая, с которым справился Ханданович. В следующей атаки Хаверц и Фолланд могли замкнуть прострел Бейли, но оба не дотянулись до мяча.

Ближе к окончанию встречи силы леверкузенцев иссякли. Они уже не шли в атаку, отдав мяч во владение сопернику. Под занавес поединка Интер снова заработал пенальти, но он вновь не был пробит после просмотра видеоповторов. Перед тем, как Беллараби сбил Эриксена, мяч попал в руку Бареллы. Через несколько минут Эриксен мог забить прямым ударом со штрафного, но Градецки с ним справился. В оставшиеся минуты на поле не произошло ничего выдающегося (если не считать гол Лукаку из офсайда). "Нерадзурри" довели матч до логического завершения, в итоге став первым полуфиналистом турнира.

В 1/2 финала Лиги Европы Интер сыграет с победителем пары Шахтер – Базель. Матч состоится в воскресенье, 19-го августа. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Интер - Байер 2:1

Голы: Барелла, 15, Лукаку, 21 — Хаверц, 24

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони (Шкриниар, 84) — Д'Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 59), Янг — Лукаку, Мартинес (Санчес, 64)

Байер: Градецки — Л. Бендер (Беллараби, 85), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68) — Паласиос (Бейли, 59), Баумгартлингер (Амири, 68) — Хаверц, Демирбай, Диаби — Фолланд (Аларио, 85)

Предупреждения: Д'Амброзио, Эриксен, Барелла — Синкгравен, Л. Бендер, Тапсоба