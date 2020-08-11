Лига Европы

Наставник Интера высказался о потенциальных соперниках своей команды в полуфинале Лиги Европы.

Шахтер сойдется в противостоянии с Базелем за право сыграть в полуфинале Лиги Европы. Победитель этого матча встретится с Интером, который днем ранее одолел Байер (2:1). Главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте поделился мнением о потенциальных соперниках своих подопечных.

"Посмотрим, с кем мы встретимся в полуфинале. Шахтер и Базель – две команды с разными характеристиками".

"Мы наблюдали за Шахтером в группе Лиги чемпионов с Аталантой. Они привыкли к такого уровня соревнованиям, у них есть качество, много бразильцев на поле. Это команда высокого уровня".

"Базель добился выдающихся результатов. Мы будем наблюдать за игрой, у нас будет время, чтобы подготовиться наилучшим образом. Теперь мы заслужили сыграть в полуфинале и достойны пройти в финал", — приводит слова Конте Tuttomercatoweb.

Напомним, матч Шахтер – Базель начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.