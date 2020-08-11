Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги Европы между английским Вулверхэмптоном и испанской Севильей.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту решил сыграть против Севильи в два нападающих, из-за чего появилось дополнительное место в центре поля. Его займет Леандер Дендонкер, который появился на поле в матче против Олимпиакоса лишь во втором тайме. Хулен Лопетеги, в свою очередь, решил не менять победный состав, одолевший Рому в 1/8 финала.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Винагре — Траоре, Хименес

Запасные: Радди, Сендергор, Жордау, Нету, Гиббс-Уайт, Жота, Кампана, Килман, Буур, Маркес, Ричардс

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан — Сусо, Эн-Несири, Окампос

Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Эль Хаддади, Эскудеро, де Йонг, Торрес, Васкес, Мена, Алонсо, Родригес, Перес

Матч Вулверхэмптон — Севилья начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.