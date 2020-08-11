Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на поединок четвертьфинала Лиги Европы УЕФА между донецким Шахтером и швейцарским Базелем.

Донецкий Шахтер ожидает очередной определяющий поединок в Лиге Европы УЕФА. Коллектив Луша Каштру будет бороться со швейцарским за место в полуфинале против миланского Интера. Дисквалификация Давида Хочолавы после игры с Вольфсбургом на прошлом этапе (3:0) могла не позволить португальскому специалисту рассчитывать на перевод Николая Матвиенко на позицию травмированного Исмаили. Однако Каштру выставил в стартовом составе Валерия Бондаря, поэтому данный маневр Шахтер попытается провернуть снова.

Базель, после нокаутирования франкфуртского Айнтрахта (1:0), также есть замена в стартовом составе: дисквалифицированного Джюмерта заменил ван дер Верф.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.

Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Витао, Фернандо.

Базель: Николич — Видмер, Алдерет, ван дер Верф, Петретта — Джака, Кампо, Фрай — Штокер, Рафаэль, Пулулу.

Запасные: Пукай, де Моль, ван Вольфсвинкель, Риверос, Рамирес, Буньяку, Виши, Маршан, Лурвинк, Туши, Исуфи, Адеми.

Матч Шахтер — Базель начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.