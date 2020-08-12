Вашему вниманию обзор матча 1/4 финала Лиги Европы.
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12 августа 2020, 01:12
В рамках четвертьфинала Лиги Европы Вулверхэмптон играл против Севильи.
В начале игры Рауль Хименес не реализовал пенальти, который дорого стоил "волкам". Севилья в концовке встречи вырвала победу, а подопечные Нуну Эшпириту Санту вылетели из турнира.
Обзор матча:
Вулверхэмптон — Севилья 0:1
Гол: Окампос, 88
Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо (Нету, 71), Винагре — Траоре (Жота, 79), Хименес
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85) — Сусо (Эль Хаддади, 89), Эн-Несири (де Йонг, 85), Окампос
Предупреждения: Саисс, Невеш — Диего Карлос
На 13-й минуте Хименес не реализовал пенальти (вратарь).