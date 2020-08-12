Лига Европы

Предлагаем вам выбрать лучшего игрока "горняков" в поединке против швейцарского коллектива.

Шахтер в рамках четвертьфинала Лиги Европы без особых сложностей справился с Базелем. В полуфинале турнира "горняки" сыграют против Интера.

Предлагаем вам выбрать лучшего игрока донецкой команды в игре против Базеля.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.