Лига Европы 12 августа 2020, 01:22 Опрос: лучший игрок Шахтера в матче против Базеля? Предлагаем вам выбрать лучшего игрока "горняков" в поединке против швейцарского коллектива. Фото: ФК Шахтер 12 августа 2020, 01:22 Шахтер в рамках четвертьфинала Лиги Европы без особых сложностей справился с Базелем. В полуфинале турнира "горняки" сыграют против Интера. Предлагаем вам выбрать лучшего игрока донецкой команды в игре против Базеля. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель. Команды Базель Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте