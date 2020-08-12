Шахтер в рамках четвертьфинала Лиги Европы без особых сложностей справился с Базелем. В полуфинале турнира "горняки" сыграют против Интера. 

Предлагаем вам выбрать лучшего игрока донецкой команды в игре против Базеля. 

 

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Базель