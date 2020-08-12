Лига Европы

Менеджер нервионцев похвалил будущего оппонента.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги высказал свое мнение о полуфинальном матче Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

"Нас ждет игра против Манчестер Юнайтед в следующем матче — это самая значительной команда в мире, но мы будем к ним готовы".

"Мы сосредоточены на следующей игре, против ведущей, исторической команды, одной из лучших в истории спорта, которые находятся в отличной форме".

"Мы сделаем все возможное, как всегда. Играть против них будет очень сложно, но мы будем стараться достичь этого. Полагаю, что сможем победить их", — цитирует Лопетеги Goal.

Напомним, в матче четвертьфинала турнира Севилья минимально одолела Вулверхэмптон.