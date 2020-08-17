Лига Европы

Представляем вашему вниманию трансляцию полуфинального матча Лиги Европы.

В Дюссельдорфе, на МеркурШпиль Арене, Шахтер в рамках полуфинального поединка Лиги Европы сразится за выход в финал с Интером.

Также напомним, что о "нерадзурри" сказал главный тренер дончан Луиш Каштру.

"Говоря об Интере, мы ни в коем случае не должны искать какие-то слабые стороны у команды такого уровне. Понятное дело, что и Интер, скорее всего, не будет искать у нас какие-то хрупкие стороны".

Кроме того, свое мнение о битве с итальянцами высказал один из лидеров "горняков" Тайсон.

"Крайне важно хорошо подготовиться к следующему поединку. Интер – великолепная, сильнейшая команда, и будет очень сложно. Нам необходимо быть готовыми как никогда. Но мы ведь и ехали сюда не для того, чтобы отдыхать".

Вашему вниманию трансляция матча Интер — Шахтер, который начнется в понедельник, 17-го августа, в 22:00 по киевскому времени.