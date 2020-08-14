Лига Европы

Португальский хавбек надеется завоевать свой первый трофей в футболке "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед сойдется в противостоянии с Севильей в рамках полуфинала Лиги Европы, а обладатель путевки в следующую стадию турнира определится по результату одного матча.

Полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от предстоящего поединка и заявил о желании завоевать трофей Лиги Европы.

"Я думаю, что победа в Лиге Европы очень важна для Манчестер Юнайтед, потому что каждый игрок должен понимать, что значит выигрывать трофей для этого клуба. Для тренера и для футболистов это будет важно, потому что мы заслужили это своей хорошей игрой".

"Если мы закончим с трофеем, это не будет идеальным сезоном, но этот год можно будет назвать хорошим. Манчестер Юнайтед должен вернуться, выиграть несколько трофеев и бороться за АПЛ и еврокубки. Хороший финиш — хорошее начало для следующего сезона", — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Напомним, матч Севилья — Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 16 августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Также отметим, что в другом полуфинале Лиги Европы донецкий Шахтер встретится с Интером. Данная встреча пройдет 17 августа в 22:00 по киевскому времени.