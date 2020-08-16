Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/2 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед сразится с Севильей в рамках 1/2 финала Лиги Европы.

Севилья — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 16 августа, 22:00. Стадион Кельн, Кельн. Главный арбитр встречи — Феликс Брых. Телетрансляция на канале Футбол 1.

Севилью можно смело называть экспертом в Лиге Европы. "Нервионцы" уже несколько раз выиграли турнир и по праву рассматривались намного раньше текущей стадии в числе главных фаворитов, несмотря на присутствие в турнире Манчестер Юнайтед и Интера. Подопечные Хулена Лопетеги смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов благодаря четвертому месту в Ла Лиге, но это не уменьшает желание выиграть Лигу Европы.

Севилья на предыдущей стадии минимально обыграла Вулверхэмптон с минимальным счетом. Андалусийцы будут иметь на один день отдыха меньше, чем Манчестер Юнайтед. Тем не менее, у испанской команды все равно будет четыре полных дня отдыха, чего вполне должно хватить для нормального восстановления и подготовки.

"Красные дьяволы", в свою очередь, на стадии четвертьфинала с трудом прошли Копенгаген. Датчане выстроили массированную оборону и смогли сохранить свои ворота "сухими" вплоть до дополнительного времени. Манчестер Юнайтед выглядел не очень убедительно, а потому для прохода Севильи придется прибавить.

Несмотря на не лучший матч против датчан, Манчестер Юнайтед остается главным фаворитом турнира. Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера существенно прибавили в конце сезона АПЛ, а титул Лиги Европы стал бы отличным украшением. Норвежскому тренеру нужно возвращать традицию "красных дьяволов" завоевывать трофеи.

Обе команды довольно успешно поводят последние матчи. Солскьяер на предматчевой пресс-конференции заявил, что Манчестер Юнайтед собирается забить больше Севильи, а потому стоит ожидать результативный поединок.

Интересные факты:

В последних шести матчах Севильи в Лиге Европы было забито более 2,5 голов.

Севилья не пропустил в трех последних матчах Лиги Европы.

Севилья не проиграла в 14 из 15 последних матчей в Лиге Европы.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в своих шести последних матчах Лиги Европы.

Тренеры говорят:

Хулен Лопетеги, тренер Севильи.

"Мы спокойны, готовы к игре и рвемся на поле. Мы амбициозны. В раздевалке царит ажиотаж. Все хотят поскорее уже начать матч. Это лучший Юнайтед за последние несколько лет. Они нашли свой путь и с января не проигрывали в такой конкурентной лиге, как АПЛ. Мы сыграем с разносторонней командой, которая заставит нас показать свой лучший футбол".

Оле-Гуннар Солскьяер, тренер Манчестер Юнайтед.

"Наш план? Забить больше, чем Севилья! Надо показать наш лучший футбол, выходить из-под прессинга, играть умно, творчески и не пасовать в ключевые моменты. Исход такого матча может решить один стандарт или индивидуальное мастерство".