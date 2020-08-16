Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на полуфинальный поединок еврокубка.

Севилья сойдется в противостоянии с Манчестер Юнайтед за право сыграть в финале Лиги Европы. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Оле-Гуннара Солскьяера на успех чуть более высокими.

Так, на победу Манчестер Юнайтед коэффициент составляет 2,50, а вероятность успеха Севильи оценивается показателем 3,00. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,25.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Манчестер Юнайтед будет бить пенальти: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,20.

Напомним, матч Севилья — Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 16 августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.