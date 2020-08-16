Лига Европы

Защитник "нерадзурри" высказался о полуфинале Лиги Европы против украинской команды.

Шахтеру предстоит встретиться с Интером в рамках полуфинала Лиги Европы, а обладатель путевки в заключительную стадию турнира будет определен по итогам одного поединка. Защитник итальянского клуба Эшли Янг поделился ожиданиями от матча и высказался об атакующем стиле игры "горняков".

"Если можно выбирать, лучше, конечно, не играть против команд, которые только сидят на своих воротах и защищаются. Хочется играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол. Играешь на встречных курсах, и кто лучше в конкретный день, тот и побеждает. Думаю, будет классный матч".

"Мы смотрели записи матчей Шахтера. Видели их игру с Базелем. Хорошая команда. Они бы не вышли в полуфинал, если бы это было не так. У нас все с радостью ждут возможности сыграть с Шахтером, снова проверить себя. Увидим, что будет после 90 минут игры", — приводит слова Янга официальный сайт УЕФА.

До Интера Эшли Янг долгий период своей карьеры защищал цвета Манчестер Юнайтед, и в параллельном полуфинале "красные дьяволы" сыграют с Севильей. Несмотря на это, перспектива встретиться со своей бывшей командой в финале Лиги Европы не мотивирует англичанина.

"Нет. Конечно, финал и есть наша цель, но мы не думаем, кто там будет, против кого придется играть. Мы сосредоточены на Шахтере, на ближайшем матче. Больше ни на чем", — добавил английский защитник

Напомним, что полуфинальный матч Лиги Европы между Интером и Шахтером состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.