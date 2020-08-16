Лига Европы

Защитник Интера — о предстоящем матче против донецкого Шахтера.

В рамках полуфинала Лиги Европы между собой сыграют Интер и Шахтер. Свой комментарий до игры дал Диего Годин.

"Шахтер — команда, привыкшая играть в Лиге чемпионов. Это чемпионы страны, у них очень квалифицированные игроки. Динамичная команда, защитники которой агрессивно врываются в третью зону. Они хорошо действуют в обоих аспектах игры".

"У меня прекрасные воспоминания о двух победах в Лиге Европы, потому что выиграть трофей всегда важно. Я очень уважаю этот турнир. Мне он очень нравится. Он подарил радость, удовлетворение и престиж моей игровой карьере", — приводит слова Диего Година официальный сайт УЕФА.

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.