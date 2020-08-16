Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют андалусская Севилья и Манчестер Юнайтед.

Календарь еврокубкового августа 2020-го года продолжает отсчитывать дни до решающих поединков двух главных клубных состязаний Старого Света. Сегодня нам предстоит узнать имя первого финалиста Лиги Европы УЕФА. Уникальное право первыми испытать газон будущего стадиона для решающей баталии получили испанская Севилья и английский Манчестер Юнайтед.

Хулен Лопетеги делать замен, по сравнению со стартовым составом на Вулверхэмптон (1:0), не стал. А вот у Оле-Гуннара Солскьяера отмечаем возвращение в "рамку" Давида де Хеа, а также выход Виктора Линделефа в центре обороны с первых минут.

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан — Сусо, Эн-Несири, Окампос.

Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Эль Хаддади, Гудель, Эскудеро, де Йонг, Торрес, Васкес, Алонсо, Родригес, Перес.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Бисска, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Фред, Погба — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль.

Запасные: Ромеро, Грант, Байи, Мата, Лингард, Перейра, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Матич, Мактоминей, Менги.



Матч Севилья — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.