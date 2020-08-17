Лига Европы

Накануне встречи против Интера свой комментарий дал экс-наставник "горняков" Мирча Луческу.

В понедельник, 17 августа, Шахтер сыграет против Интера в полуфинале Лиги Европы. Свой комментарий дал Мирча Луческу — экс-наставник донецкой команды.

"Я думаю, сейчас Шахтер превосходит Интер. Хотя бы потому, что они давно играют вместе, у них большой европейский опыт и они всегда знают, что делать в любой ситуации".

"Это две разные команды. Интер основан на оборонительной организации и индивидуальном мастерстве, а Шахтер старается развивать свои таланты в атаке. В этом деле бразильцы исключительны".

О Маркосе Антонио:

"Он похож на Макелеле, ты помнишь его?", — обратился Мирча Луческу к журналисту. Динамичный, никогда не останавливается, очень быстро адаптировался. Но берегитесь Алана Патрика, очень зрелого футболиста", — сказал 75-летний наставник в интервью La Gazzetta dello Sport.

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.