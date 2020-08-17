Лига Европы

Манчестер Юнайтед пропустил гол, после чего швейцарец и португалец повздорили.

В рамках полуфинала Лиги Европы Манчестер Юнайтед противостоял Севильи. На 78-й минуте игры "красные дьяволы" пропустили гол, а после случилась перепалка между Виктором Линделефом и Бруну Фернандешем. Ситуацию прокомментировал наставник МЮ.

"Это был обидный гол, потому что мы были в контратаке. Мартиаля сбили, а как футболист Севильи не получил предупреждение – я не знаю. Мяч был в игре, мы хотели удержать его, но потеряли".

"Это обидный гол, и я хочу, чтобы игроки понесли ответственность и привлекли к ответственности других".

"Я думаю, что эпизод с ссорой – это результат разочарования, он повлиял на парней", — приводит слова Солскьяера Manchester Evening Standard.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья – Манчестер Юнайтед.