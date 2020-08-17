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фото getty images
17 августа 2020, 23:06
Шахтер противостоит Интеру в полуфинале Лиги Европы и проигрывает с минимальным счетом после перерыва.
Канал Football.ua делится важнейшими новостями о главном матче сезона для "горняков" и из мира остального футбола, а здесь оперативно выкладываются голы и другие интересные видео из матчей.
Также у нас есть каналы, посвященные двум главным клубам страны - Динамо и Шахтеру.
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