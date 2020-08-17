Лига Европы

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Шахтер противостоит Интеру в полуфинале Лиги Европы и проигрывает с минимальным счетом после перерыва.

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