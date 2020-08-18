Лига Европы

Сергей Шевченко подобрал самое интересное в обзорах итальянских СМИ

Итальянские спортивные СМИ восторгаются триумфом Интера и выходом команды из Серии А в финал Лиги Европы. Особую радость вызвала результативная игра двух форвардов "нерадзурри": Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Уже началось предвкушение решающего матча с Севильей – так, журналисты охотно вспоминают все еврокубковые финалы Интера, особенно его достижения в Кубке УЕФА. Игре Шахтёра по понятным причинам уделено не так много внимания, но некоторые характеристики далеки от лестных.

La Gazzetta dello Sport

Флагман спортивной прессы не жалеет эпитетов. "Фантастический Интер. Сумасшедший Интер. Невероятный Интер", – так начинается отчёт о матче. Проводится параллель с Чемпионатом мира 2006 года, когда итальянцы также добивались успеха на немецкой земле. Вспомнили в том числе и о четвертьфинале с Украиной, делая акцент на прогрессе по ходу турнира как той сборной Италии, так и сегодняшнего Интера. "Юнайтед – не Шахтёр, но Интер сегодня кажется сильнее, чем Севилья. Можно ли так говорить? Ответ будет дан в пятницу на поле в Кёльне".

Особенно хвалят пару нападающих, о чём говорит отдельная заметка с говорящим названием "Super Lu-La". Мартинес, по мнению всех итальянских СМИ, стал лучшим игроком поединка. Пишет "Гадзетта": "Человек стартовых получаса снова подтвердил: никто не забивает больше него в первые 30 минут игры. Торо достиг показателя в 13 голов, у Левандовски сейчас 12 и он – единственный, кто может обойти Мартинеса". Кроме того, отмечают доверие Мартинесу со стороны Конте, который предпочитал его Санчесу в матчах Лиги Европы, попросив аргентинца сконцентрироваться на Интере и не думать о переходе в Барселону.

Главного тренера "нерадзурри" завалили комплиментами: "Игра шла ровно по его подготовленному плану – Шахтёр выдвинулся вперёд, освободив пространство для нападающих Интера". Подчёркивается, что на поле была типичная команда Конте – циничная, тактически подкованная. Самого же Антонио называют методичным, всегда сконцентрированным, внимательным к деталям. Красной нитью через отчёты о матче проходит мысль о ювентийском прошлом Конте и том факте, что это его первый еврофинал в качестве тренера. Плюс, конечно, радость от воссоединения президента Стивена Чжана с командой.

Шахтёр на комплименты не наработал. "Украинцы страдали от усталости, выбрали неверную стратегию и были испуганы. Интер разобрал их по частям. Из двух опасных игроков на фланге более-менее был заметен лишь Тайсон. Марлос в свою очередь сыграл катастрофически – как плюс-минус и все остальные. Частью коллективной катастрофы стал и Каштру, португальский тренер, ранее сочетавший украинскую дисциплину с бразильской фантазией". Особенно издевательски выглядит комментарий к оценке тренера "горняков": "Его футбол не предусматривал удары в створ".

Худшим в составе Шахтёра называют Кривцова ("Лукаку и Лаутаро отвели его в школу"), но низкие оценки вкупе с разгромными характеристиками получили многие. Степаненко – "медленный как мало кто ещё". Алан Патрик – "треквартиста без идей". Хочолава – "фотографией его матча стала попытка бороться с Лукаку, когда тот забивал пятый мяч". Кроме Тайсона, похвалы удостоился разве что Маркос Антонио. Отмечается, что по сравнению с партнёрами он имел более ясное представление о том, как создавать опасность у ворот Интера.

На закуску – описание первого гола: "Лаутаро "потанцевал" с несчастным Кривцовым. В этих 1:0 выразились все слабости украинской обороны: грусть Пятова, когда ему необходимо играть ногами, и медлительность центральных защитников, которые так и не помогли команде".

Оценки:

Интер: Ханданович – 6,5, Годин – 7, де Врей – 7, Бастони – 7, Д’Амброзио – 7,5, Барелла – 8, Брозович – 7, Гальярдини – 7, Янг – 6,5, Мартинес – 8,5, Лукаку – 8, Бираги – 6,5, Мозес – б/о, Эспозито – б/о; Антонио Конте – 8

Шахтёр: Пятов – 5,5, Додо – 5,5, Кривцов – 4, Хочолава – 4, Матвиенко – 4,5, Степаненко – 4,5, Марлос – 5, Маркос Антонио – 5,5, Алан Патрик – 5, Тайсон – 6, Мораэс – 4,5, Соломон – 5, Коноплянка – 5,5; Луиш Каштру – 4

Corriere dello Sport

Римский "Коррьере", в отличие от миланской "Гадзетты", не так сосредоточен на еврокубковых похождениях Интера: главной темой там стоит интервью Дэна Фридкина, нового владельца Ромы. Эмоций здесь чуть поменьше, а оценки ниже, причём у обеих команд. Тоже много говорится об истории. Подчёркивается достижение Интера, который после "триплета" в 2010 году неудачно выступал в Европе.

"Конте – наш Моуриньо", – гремит анонс на первой полосе. Это отдельная заметка, где во главу угла ставится мысль о схожести двух наставников, об их желании мотивировать себя и футболистов за счёт постоянного конфликта. "Тотальное доминирование в тактике, физике и атлетике. Интер набрал взрывные кондиции", – это уже комментарий к оценке действий Конте. Отмечается, что главный тренер вывел команду на пик формы к решающим поединкам Лиги Европы.

Лучший игрок встречи – вне сомнения, Мартинес. "Торо был "сухим" в Лиге Европы, но против Шахтёра он буквально взорвался, разблокировав результат, как это у него часто получалось по ходу сезона, и, кроме того, он создал возможность отличиться своему "брату" Лукаку". Интересно звучит и оценка действий Николо Бареллы: "В первом тайме казался не то Тарделли, не то Лэмпардом. Образец настоящей "восьмёрки", который знает как создавать и как отбирать мяч".

Сильнейшим в Шахтёре "Коррьере" называет Додо, отмечая его подключения в первом тайме, взаимодействие с Марлосом и качественную обработку мяча. Вот Тайсону ставят в вину однообразность действий. Низкие оценки получил центр защиты ("Кривцов – настоящая катастрофа"), но особенно долго и тщательно прошлись по Пятову, который несколько раз выручил, зато стал виновником первого гола, хотя его не прессинговали в эпизоде, когда он подарил мяч Барелле. Худшим же в составе "горняков" определён Мораэс за удар в Хандановича из хорошей позиции.

Отмечается первый тайм, когда ход встречи мог повернуться в любую сторону, а "горняки" владели мячом 66% времени, но Интер не давал сопернику пространства, при обороне действуя в пять защитников. "Коррьере" удивляется, что Шахтёр вышел по схеме 4-1-4-1, а не 4-2-3-1 (вообще-то для "горняков" при Каштру это норма – прим. С.Ш.) и низко оценивает действия португальского тренера. "Проиграть сегодняшнему Интеру – нормально. Но долго доминировать, чтобы завершить таким унижением в полуфинале Лиги Европы – действительно плохо".

Оценки:

Интер: Ханданович – 6,5, Годин – 7, де Врей – 7, Бастони – 6,5, Д’Амброзио – 7, Барелла – 7,5, Брозович – 7, Гальярдини – 6,5, Янг – 6, Мартинес – 8,5, Лукаку – 7,5, Бираги – 6, Мозес – б/о, Эспозито – б/о; Антонио Конте – 8

Шахтёр: Пятов – 4, Додо – 5,5, Кривцов – 4, Хочолава – 4, Матвиенко – 4,5, Степаненко – 4,5, Марлос – 5, Маркос Антонио – 5, Алан Патрик – 5, Тайсон – 5, Мораэс – 4, Соломон – 4,5, Коноплянка – б/о; Луиш Каштру – 4

Остальные

"Нерадзурри разбивают Шахтёр", – гласит заголовок Tuttosport, третьего кита футбольной прессы Италии. Журналисты хвалят Конте за успешный прессинг защитников Шахтёра, в то время как игру самих "горняков" охарактеризовали "древней" (по-итальянски это звучит ещё сочнее: "antico", "античный футбол" — прим. C.Ш.). "Многочисленные бразильцы не делали ничего иного, кроме ожидания мяча в ноги. Этот бесполезный круговорот легко контролировался командной оборонительной игрой Интера".

Радость "Туттоспорта" вызвали успехи итальянских футболистов, команду Конте даже назвали "ИталИнтером". Прогресс всё ещё молодого Бареллы, во многом решающий гол Д’Амброзио, надёжность Бастони, с которым Интер почти не пропускает – всё это должно порадовать Роберто Манчини. Кроме того, любопытной характеристики удостоился Марцело Брозович: в эпизоде с третьим голом, когда он обокрал Степаненко, его сравнили с Арсеном Люпеном.

Немало внимания уделяют победе Интера и общественно-политические газеты. Для примера – La Stampa. "Опасный полуфинал против бразильского Шахтёра завершился триумфом: 5:0 и итальянская команда впервые в финале второго по значению евротурнира спустя 21 год". Разумеется, похвалы Конте – за уместное доверие одному и тому же составу, за превосходную организацию и некоторый тактический цинизм. Восторги игрой нападающих – "забивает всегда Лу", это о 10-матчевой результативной серии Лукаку в ЛЕ. Отмечается, что Интер сумел избежать ошибок, в отличие от Шахтёра, где ошибся ветеран Пятов. В лучшую сторону выделяют Степаненко – единственного не-бразильца, который играл на приемлемом уровне.

Завершаем обзор итальянской прессы оценкой действий Конте от сайта Tuttomercatoweb: "Урок футбола для своего коллеги Каштру. Интер ждал в первом тайме и громил после перерыва. Антонио Конте находится в шаге от европейского посвящения. В самом сложном шаге, учитывая, что впереди Севилья, знающая, как выигрывать Лигу Европы. Однако аппетит приходит во время еды, и можно поспорить, что тренер "нерадзурри" не захочет пропустить встречу с историей".