Лига Европы

Защитник Севильи высказался о финале Лиги Европы против Интера.

Севилья сойдется в противостоянии с Интером в рамках финального матча Лиги Европы. Молодой центральный защитник испанского клуба Жюль Кунде поделился ожиданиями от предстоящего матча и высказался о форварде "нерадзурри" Ромелу Лукаку, который забивает в десяти матчах подряд в ЛЕ.

"Лукаку — один лучших форвардов мира. Он силен физически, но также здорово действует с мячом и делает хорошие скидки. Умело пользуется корпусом и при этом быстр. Он на голову выше любого, против кого мы играли в этом сезоне. Нам нужно будет еще прибавить".

"Мысленно болельщики с нами. Постараемся достучаться до них любым возможным способом — через телевидение, через хорошую игру. Было бы здорово вернуться в Севилью с трофеем", — приводит слова Кунде официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Севилья – Интер состоится в Кельне в пятницу, 21 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.