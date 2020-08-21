Лига Европы

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на решающий поединок турнира.

Пятикратный обладатель Кубка УЕФА/Лиги Европы Севилья сразится с трехкратным триумфатором турнира Интером. Букмекерская компания Parimatch считает, что у команды Антонио Конте шансов на победу больше – они оценены коэффициентом 2,26.

Менее вероятной кажется победа Севильи – 3,3. И, наконец, ничью в Parimatch оценили в 3,45.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Севилья – Интер. Игра начнется сегодня, 21 августа, в 22:00.