"Короли Лиги Европы" завоевали очередной трофей, обыграв в финале Интер (3:2).
севилья снова выиграла лигу европы, getty images
21 августа 2020, 23:56
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Севилья — Интер 3:2
Голы: де Йонг, 12, 33, Диего Карлос, 74 — Лукаку, 5 (с пенальти), Годин, 35
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос (Гудель, 86), Регилон — Хордан, Фернандо, Банега — Сусо (Васкес, 78), де Йонг (Эн-Несири, 85), Окампос (Эль Хаддади, 70)
Интер: Ханданович — Годин (Кандрева, 90), де Врей, Бастони — Д'Амброзио (Мозес, 78), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 78), Янг — Лукаку, Мартинес (Санчес, 78)
Предупреждения: Диего Карлос, Банега — Барелла, Бастони, Гальярдини