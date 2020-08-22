Лига Европы

Испанский специалист во главе Севильи стал триумфатором Лиги Европы.

Севилья добыла непростую победу над Интером и стала триумфатором Лиги Европы сезона-2019/20.

Стоит отметить, что для главного тренера андалусийцев Хулена Лопетеги этот трофей стал дебютным в его карьере на клубном уровне, в течение которой он возглавлял Райо Вальекано, Реал Кастилью, Порту и Реал Мадрид.

53-летний специалист трижды выигрывал молодежные чемпионаты Европы во главе сборной Испании разных возрастов, однако именно во время руководства клубом Лига Европы стала его первым триумфом в турнире.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Севилья — Интер вы можете на Football.ua.