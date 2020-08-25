Лига Европы

УЕФА назвал самые зрелищные поединики турнира в сезоне-2019/20.

Матч пятого тура Лиги Европы между Мальме и Динамо выдался результативным и на редкость драматичным – киевляне пропустили решающий гол в добавленное ко второму тайму время. Финальный свисток зафиксировал счет 4:3 в пользу шведов. УЕФА включил эту игру в число лучших в турнире.

"Поспевать за развитием событий в этой встрече было непросто. Мальме открыл счет на второй минуте, Динамо лидировало к перерыву, Мальме снова вырвался вперед на исходе часа. Украинцы, оставшись вдесятером, восстановили равенство на 77-й минуте — 3:3", — говорится в тексте УЕФА.

"Но ничьей в этой встрече случиться было не суждено: на 96-й минуте именитый ветеран Мальме Маркус Розенберг отправил четвертый мяч в ворота гостей. Мальме в итоге выиграл группу, а Динамо попрощалось с турниром".

"Самый яркий момент: решающий удар с лета Розенберга, замкнувшего полунавесную передачу в штрафную с правого фланга".

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Динамо не смогло выйти из группы Лиги Европы с Мальме, Копенгагеном и Лугано.