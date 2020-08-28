Лига Европы

"Горняки" завершили борьбу в Лиге Европы.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы Шахтер Солигорск на своем поле уступил молдавскому Сфынтул Георге.

Отметим, что основное время поединка подопечные Вернидуба закончили со счетом 0:0, но проиграли с результатом 1:4 в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, белорусский коллектив прекращает свои выступления в Лиге Европы. Кроме того, с 28-й минуты хозяева играли в меньшинстве.

Ранее другая белорусская команда — Динамо-Брест — впервые в истории вышла в третий квалификационный этап Лиги чемпионов.