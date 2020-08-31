Лига Европы

Команда Руслана Костышина будет сеянной во втором отборочном раунде турнира.

УЕФА поделил команды на группы при жеребьевке второго раунда квалификации Лиги Европы. Ковалевский Колос вошел в число сеянных команд группы 7.

Соперником команды Руслана Костышина станет кто-то из следующей тройки: Арис (Греция), Лачи (Албания), Локомотив Пловдив (Болгария). Для этих команд, в свою очередь, альтернативой Колосу являются Тоттенхэм и Хапоэль из Беер-Шевы.

Жеребьевка второго квалификационного раунда состоится 31 августа в Ньоне. Матчи будут сыграны 17 сентября.

Во втором раунде примут участие, среди прочих, такие команды, как АПОЭЛ, Галатасарай, Копенгаген, Гранада, БАТЭ, Партизан, Вольфсбург.