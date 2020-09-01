Лига Европы

Football.ua представляет будущего соперника Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо по итогам жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов получило в соперники АЗ Алкмаар. Можно сказать, что все из возможных оппонентов были приблизительно равны (также были варианты с австрийским Рапидом и греческим ПАОКом). Football.ua представляет грядущего соперника киевлян.

Тренер

Арне Слот начинал тренерскую карьеру в молодежной команде Зволле в июле 2013 года, но пробыл там ровно год и получил должность ассистента тренера во взрослой команде Камбюра. После двух с половиной лет стараний Арне Слот стал исполняющим обязанности главного тренера Камбюра. На той должности нидерландец пробыл до конца сезона, а затем снова вернулся к более привычной работе ассистента уже в АЗ.

Помощником в АЗ Арне Слот пробыл два года, а с сезона-2019/2020 возглавил алкмаарцев в качестве главного тренера, что стало для него первым самостоятельным опытом. Специалист привел команду ко второму месту в прошлом розыгрыше чемпионата Нидерландов, хотя команда набрала равное количество баллов с Аяксом, уступив лишь по разнице голов. В розыгрыше Лиги Европы Арне Слот с командой дошли до 1/16 Лиги Европы, где вылетели от австрийского ЛАСКа.

Тренер АЗ делает ставку на скоростной футбол и абсолютно не боится делать акцент именно на атакующей игре. В Лиге чемпионов Арне Слот сыграет впервые.

Команда

Вратари: Марко Бизот, Хоби Верхулст, Миис Баккер.

Защитники: Юнас Свенссон, Пантелис Хацидиакос, Юкинари Сугавара, Рон Влаар, Овен Вейндал, Рамон Лиувин, Томас Оувеян.

Полузащитники: Фредрик Мидтше, Тен Копмейнерс, Йорди Класи, Кензо Гаудмейн, Тейани Рейндерс, Хакон Эвьен, Тияни Рейндерс, Тис Оостинг, Дани де Вит, Джереми Хельмер, Мохамед Табуни.

Нападающие: Келвин Стенгс, Майрон Боаду, Ферди Дрейф, Уссама Идрисси, Альберт Гудмундссон, Закария Абухлял

Звезда

У Арне Слота довольно хороший подбор игроков, особенно в атакующей линии, а потому вовсе неудивительно, что команда делает акцент на наступательные действия. Можно смело выделить Калвина Стенгса, Майрона Боаду и Уссаму Идрисси. Огромное значение имеют и опытные Рон Влаар и Марко Бизот, но мы выделим Тена Копмейнерса.

Капитан команды, 22-летний опорный полузащитник, который также может сыграть и в центре обороны, в прошлом сезоне провел 42 поединка в футболке АЗ, отметившись 16 голами и тремя результативными передачами, что можно считать очень хорошим показателем для исполнителя его амплуа.

Никого не удивит тот факт, что Копмейнерс привлек внимание Милана. главный скаут "россонери" Джеффри Монкада является большим фанатом таланта полузащитника, которого на родине называют "новым Ван Боммелом".

Цена

Стоимость состава алкмаарской команды, согласно порталу Transfermarkt, составляет 117,43 миллиона евро, а самыми главными активами являются Калвин Стенгс, Майрон Боаду и Тен Копмейнерс, которые суммарно оцениваются в 50,5 миллионов евро. Для сравнения, суммарная стоимость игроков Динамо составляет 82,45 миллиона евро.

Прошлый сезон

В прошлом сезоне, как мы уже упомянули, АЗ занял вторую строчку турнирной таблицы по итогам досрочно завершенного чемпионата. У алкмаарцев было равное с Аяксом количество, но хуже разница. При этом, подопечные Арне Слота выиграли оба очных противостояния, а потому было абсолютно понятно рвение клуба судиться с футбольным союзом из-за распределения мест.

В Лиге Европы АЗ выступал в одной группе с Манчестер Юнайтед, Партизаном и Астаной. Команда Арне Слота финишировала на второй строчке группы — после англичан. В 1/16 по сумме двух встреч алкмаарцы уступили ЛАСКу со счетом 1:5.

Игры с украинскими командами

АЗ успел пересечься с пятью украинскими командами в Кубке УЕФА/Лиге Европы: Шахтером, Днепром, Динамо, Металлистом и Мариуполем.

Противостояние с приазовцами еще свежо в памяти. Тогда команда Александра Бабича встретилась с нидерландцами на стадии третьего квалификационного раунда, сыграла дома вничью со счетом 0:0 и уступила на выезде — 0:4. Самое давнее противостояние с украинской командой у АЗ датируется сезоном-2004/2005. Тогда алкмаарцам противостоял Шахтер — "горняки" проиграли оба матча (1:3 и 1:2).

Также АЗ пересекался с Днепром и Металлистом в групповом этапе розыгрыша-2005/2006 и групповом этапе сезона-2011/2012 соответственно. Днепряне уступили нидерландской команде со счетом 1:2, а вот харьковчане дважды поделили очки, обменявшись голами.

В сезоне-2010/2011 АЗ играл с Динамо на стадии группового этапа Лиги Европы. Тогда киевляне выиграли оба матча — 2:0 и 2:1.

Сможет ли Динамо продолжить столь приятную для себя традицию 16-го сентября? Это хороший вопрос, но как минимум, команда Мирчи Луческу отдаст все силы, чтобы ответ оказался "Да".

Артем Андросян, Football.ua