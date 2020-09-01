Ковалевскому клубу для начала нужно пройти греческий Арис на предыдущей стадии.
Александр Рябоконь, Десна
01 сентября 2020, 07:59
УЕФА поделил команды на подгруппы за день до жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Команда Александра Рябоконя оказалась несеянной во второй подгруппе вместе с Шарлеруа и Аланьяспором. Ее соперником могут стать: Вентспилс (Латвия)/Русенборг (Норвегия), Кукеси (Албания)/Вольфсбург (Германия) или Сфинтул Георге (Молдова)/Партизан (Сербия).
Колос тоже оказался несеянным в третьей подгруппе. Команда Руслана Костышина, если пройдет Арис во втором раунде, может получить следующих соперников: Теута (Албания)/Гранада (Испания), Риека (Хорватия), Серветт (Швейцария)/Реймс (Франция).
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится уже сегодня, 1 сентября.