Лига Европы

Ковалевскому клубу для начала нужно пройти греческий Арис на предыдущей стадии.

УЕФА поделил команды на подгруппы за день до жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Команда Александра Рябоконя оказалась несеянной во второй подгруппе вместе с Шарлеруа и Аланьяспором. Ее соперником могут стать: Вентспилс (Латвия)/Русенборг (Норвегия), Кукеси (Албания)/Вольфсбург (Германия) или Сфинтул Георге (Молдова)/Партизан (Сербия).

Колос тоже оказался несеянным в третьей подгруппе. Команда Руслана Костышина, если пройдет Арис во втором раунде, может получить следующих соперников: Теута (Албания)/Гранада (Испания), Риека (Хорватия), Серветт (Швейцария)/Реймс (Франция).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится уже сегодня, 1 сентября.