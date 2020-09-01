Лига Европы

Football.ua рассказывает о будущем сопернике Колоса в квалификации Лиги Европы.

Кампания-2019/20 выдалась феноменальной для ковалевского Колоса. Впервые в истории сыграли в Премьер-лиге, впервые в истории финишировали в топ-6, впервые в истории вышли в еврокубки. Чтобы нынешний сезон выдался еще лучше, нужно в эти самые еврокубки еще попасть сквозь сито отбора. И первой преградой на этом пути станет греческий Арис, с которым Колос сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

История

История Ариса насчитывает уже более ста лет. Клуб основали в 1914 году в Салониках и назвали в честь греческого бога войны Ареса. Это было обусловлено двумя Балканскими войнами в 1912-1913 годах, когда Греция сначала сражалась с Оттоманской империей, а затем ввязалась в войну с Болгарией. Также есть версия, что название Арис утвердили в противовес уже тогда существовавшему в городе Ираклису – названному в честь Геракла, который с Аресом боролся.

Арис обладает большой фан-базой по Греции и даже за ее пределами, которая насчитывает более миллиона человек. Однако большие успехи "желто-черных" остались далеко позади – последнее из трех чемпионств было завоевано еще в 1946 году, а единственный Кубок Греции – в 1971.

Цвета Ариса всю историю были желто-черными. Желтый связан с золотым, доминирующим в культуре греческой провинции Македония (не путать со страной Северная Македония), а также это отсылка к Византийской империи, важной частью которой были Салоники.

Свое столетие в 2014 клуб отметил едва ли не худшим из возможных образов: занял 18-е место в таблице, но из-за финансовых проблем был отправлен аж в третий дивизион греческого футбола. Проведя по два сезона в третьем и втором дивизионах, Арис в 2018 вернулся в элиту и сразу же занял пятое место. В прошлой кампании ему удалось повторить этот результат.

Тренер

Возглавляет Арис немец Михаэль Ённинг. В бытность футболистом он выступал за скромные Айнтрахт Кесфельд, Вильмсберг, Пройссен Мюнстер, Хаммер, Дюльмен и Пфуллендорф, а с 2009 года начал самостоятельную тренерскую карьеру. В этой роли у Михаэля получается лучше: Нюрнберг, Гамбург, Вашаш (Венгрия), Магдебург и вот с 2019 года – Арис.

Главным достижением Еннинга является, пожалуй, выход в Первую Бундеслигу с Нюрнбергом в 2009 году. Однако там дела не задались и в декабре того же года его отправили в отставку. В Гамбург он пришел помощником Армина Фе, но стал главным после его увольнения. Одно очко в шести матчах на старте сезона-2011/2012 означало очередную отставку для Михаэля.

Прекрасную работу Еннинг проделал в Вашаше. Для начала он избежал вылета с клубом, а во втором сезоне и вовсе занял третье место, которое дало право сыграть в первом раунде квалификации Лиги Европы.

В ноябре 2018 Еннинг возглавил идущий на 17-м месте Магдебург во второй Бундеслиге, но команде это не помогло. Даже напротив, Дер Клуб занял 19-е место и вылетел в Третью Бундеслигу. Контракт с Еннингом, естественно, продлевать не стали.

С октября 2019 Михаэль возглавляет Арис, который привел к пятому месту в чемпионате Греции. По меркам клуба – вполне неплохой результат.

Команда

Вратари: Фабиан Эманн, Хулиан.

Защитники: Уго Соуза, Даниэль Сундгрен, Линдсей Роуз, Кристиан Ганя, Георгиос Делицизис, Петрос Багалианис, Тони Даткович, Эмануэль Сакич.

Полузащитники: Лерин Дуарте, Николас Мартинес, Матилья, Панайотис Цахкалидис, Лукас Саша, Джеймс Йегго, Бруну Гама, Даниэль Манчини, Иоаннис Фетфацидис, Петрос Бакуцис, Факундо Бертольо.

Нападающие: Димитриос Диамантопулос, Димитрис Манос.

Transfermarkt оценивает состав Ариса в 11,33 млн евро, в то время, как вся команда Колоса, по версии портала, стоит 6,43 млн.

Украинский след

В полузащите Ариса есть два хорошо знакомых украинским болельщикам имени – Факундо Бертольо и Бруну Гама.

В случае с Факундо Бертольо знакомо, действительно, только имя. Аргентинец в Динамо все время был либо травмирован, либо где-то в аренде. За шесть лет, которые Факундо принадлежал Динамо, он провел один матч в Кубке Украины и 4 игры в Премьер-лиге. И, конечно же, не будем забывать про 40 минут в квалификации Лиги чемпионов против Гента.

В Греции дела у Бертольо идут получше: 48 матчей, 8 голов, 7 ассистов за два сезона в Астерасе и Ламии. Сейчас у Факундо третий заход в Элладу. К Арису он присоединился в середине августа в качестве свободного агента.

Бруну Гама, конечно, в Днепре проявил себя куда лучше: 9 голов и 12 ассистов в 56 играх УПЛ за три года. После Украины в карьере Гамы были Депортиво и Алькоркон, а с 2018 он выступает за Арис. 55 матчей во всех турнирах, 15 голов и 4 ассиста — Колосу явно стоит опасаться этого парня.

Встречи с украинскими клубами

С украинскими клубами Арис никогда не играл. Что же, надеемся, первый блин для греков будет комом.

Евгений Музыка, Football.ua