Лига Европы

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок с участием ковалевского клуба.

Колос проведет встречу с Арисом в матче квалификации Лиги Европы и поборется за выход в следующий раунд.

Преимущество в этой дуэли букмекеры отдают греческому клубу. Так, компания Parimatch дает на победу Колоса коэффициент 4,7. Коэффициент на победу Ариса составляет 1,77, а на ничью – 3,65.

Матч Арис – Колос состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис в четверг, 17 сентября, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.