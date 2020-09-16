Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию трансляцию еврокубкового поединка между украинским и греческим клубами.

Колос готовится к противостоянию с Арисом в матче квалификации Лиги Европы. Исход дуэли будет решен в единственном поединке, который пройдет в Греции.

Для Колоса этот матч станет дебютным в еврокубковых соревнованиях и навсегда войдет в историю клуба, независимо от результата.

Матч Арис – Колос пройдет в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис. Следить за событиями поединка вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua, которая будет доступна в четверг, 17 сентября, и начнется в 21:00 по киевскому времени.