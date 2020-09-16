Ковалевский клуб отправился в Грецию с 23 футболистами.
Футболисты Колоса, фото ФК Колос Ковалевка
16 сентября 2020, 16:42
Колос сойдется в противостоянии с Арисом в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Победитель определится по итогам одного матча.
Как сообщает официальный сайт ковалевского клуба, подопечные Руслана Костышина уже вылетели в Грецию, а тренерский штаб штаб взял с собой на данный поединок 23 футболистов.
Вашему вниманию заявка Колоса на матч против Ариса:
Вратари: Евгений Волынец, Владислав Кучерук, Евгений Кучеренко.
Защитники: Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Евгений Новак, Владислав Емец, Максим Максименко, Александр Черноморец.
Полузащитники: Евгений Задоя, Андрей Богданов, Вадим Милько, Денис Костышин, Евгений Смирный, Олег Ильин, Павел Ореховский, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Морозко.
Нападающие: Владимир Лысенко, Евгений Селезнев, Евгений Исаенко.
Матч Арис – Колос состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис в четверг, 17 сентября, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.