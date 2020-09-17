Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка поединка второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют салоникский Арис и ковалевский Колос.

Второй представитель Украинской Премьер-лиги начинает свой путь в еврокубках на этой недели. Для Колоса из села Ковалевка гостевая игра против греческого Ариса станет первой в истории клуба на международной арене. Битва коллективов, которые в прошлом сезоне своих внутренних первенств заняли пятую и шестую позиции, соответственно.

От Руслана Костышина сложно было ожидать каких-то резких шагов в плане формирования стартового состава на ответственную игру. Отметим возвращение Алексея Зозули, а также факт того, что Евгений Селезнев остался на скамейке запасных.

Стартовый состав греков даст мало информации украинскому болельщику, однако две фамилии в нем явно привлекают внимание. Факундо Бертольо за шесть проведенных лет в киевском Динамо (2010 — 2016) сыграл всего четыре матча, а вот Бруно Гама за почивший тогда еще днепропетровский Днепр провел 56 игр с девятью забитыми мячами в них.

Арис: Хулиан — Саша, Рос, Даткович, Ганя — Йегго, Матилья — Фетфацидис, Бертольо, Гама — Лопес.

Запасные: Буше, Делизисис, Манчини, Манос, Сенгкьергис, Багалианис, Шакич.



Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Емец — Новак — Смирный, Богданов, Задоя, Антюх — Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Морозко, Селезнев, Милько, Черноморец, Д. Костышин, Ильин.



Матч Арис — Колос начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.