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Арис — Колос 1:2
Голы: Гама, 55 — Новак, 47, Антюх, 62

Арис: Хулиан — Саша (Манчини, 78), Рос, Даткович, Ганя (Манос, 70) — Джегго, Матилья — Фетфацидис, Бертольо, Гама — Лопес.

Колос: Волынец — Зозуля (Морозко, 51), Гавриш, Петров, Емец — Новак — Смирный (Д. Костышин, 88), Богданов, Задоя, Антюх — Лысенко (Селезнев, 64).

Предупреждения: Рос — Богданов, Задоя, Морозко, Гавриш.