Лига Европы

Защитник Колоса высказался о победе над Арисом в квалификации Лиги Европы.

Колос обыграл Арис в своем дебютном поединке в еврокубковой истории и пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с хорватской Риекой. Защитник ковалевского клуба Евгений Новак поделился эмоциями от положительного для своей команды результата.

"Это историческая победа для нас. Естественно, что очень рады. Арис был фаворитом в этой игре, но нам удалось добыть эту победу за счет дисциплины".

"Тактика была ключом к победе. Мы тактически их переиграли. Где-то специально отдавали инициативу сопернику, играли вторым номером. Хотя они и владели преимуществом, у нас были моменты, где могли забивать еще".

"Матч с Риекой? Посмотрим, нам сейчас нужно готовиться к матчу чемпионата Украины, а о Риеке будем думать потом. В этой ситуации мы ничего не потеряем, а только выиграем", — заявил Новак в эфире Nova Sports.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Арис — Колос вы можете на Football.ua.