Лига Европы

Симон Рожман высказался о предстоящем матче с украинским клубом.

Колос отправится в гости к Риеке, где проведет поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Главный тренер хорватского клуба Симон Рожман поделился ожиданиями от этого противостояния.

"Проход Колоса не стал для меня неожиданностью. Мы будем играть против сплоченной и агрессивной команды, у которой нет перепадов в игре".

"В обороне Колос действуют надежно, что может подтвердить количество пропущенных голов. Забить украинскому клубу будет очень сложно", — приводит слова Рожмана официальный сайт Риеки.

Напомним, матче Риека — Колос состоится в четверг, 24 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.