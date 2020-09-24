Лига Европы

Игрок Колоса высказался о предстоящем матче с Риекой в рамках квалификации Лиги Европы.

Колос сойдется в противостоянии с Риекой в поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы. Вингер ковалевского клуба Евгений Морозко поделился ожиданиями от предстоящего матча и высказался о прогрессе своей команды.

"Мы изучили соперника. Думаю, стоит согласиться, что Риека все-таки сильнее Ариса. Об этом свидетельствует хотя бы то, что они заняли высокое место в своем чемпионате и стартуют позже в квалификации. Но мы всегда действует исходя из своей игры. Я убежден, что в день поединка будем готовы на все сто".

"В ноябре будет шесть лет, как я перешел в Колос. Только представьте: я вместе с командой прошел путь от чемпионата Киевской области до еврокубков. И это не заняло много времени. Конечно, рад и горд из-за этого. Надеюсь, будем и дальше прогрессировать. Может, Лига чемпионов? Хотя, конечно, я трезво смотрю на вещи", — приводит слова Морозко официальный сайт УПЛ.

Напомним, матч Риека — Колос состоится сегодня, 24 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.