Лига Европы

Украинский защитник проделал этот подвиг во втором раунде квалификации подряд.

Арарат-Армения сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Все благодаря тому, что в 3-м раунде ереванцы смогли обыграть словенский Целье – 1:0. Победный гол на 111-й минуте в экстра-тайме забил Сергей Вакуленко.

В прошлом раунде Арарат-Армения проигрывал 1:3 до 90-й минуты, но сумел забить дважды и перевести игру в экстра-тайм, а там Вакуленко забил победный гол – 4:3 в матче с Фолой Эш из Люксембурга.

Теперь команда Вакуленко сразится за выход в групповой этап Лиги Европы с Црвеной Звездой. Игра состоится 1 октября.