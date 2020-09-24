Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют хорватская Риека и ковалевский Колос.

Коллектив Руслана Костышина уже успел набраться опыта еврокубковых баталий, неделю назад выбив греческий Арис из квалификации к Лиге Европы УЕФА. Теперь, перед Колосом из Ковалевки стоит новый соперник — хорватская Риека — преграждающий путь украинской команде в раунд плей-офф.

Матч против греческой команды пропускал из-за повреждения правый защитник "колосков" Никита Кравченко, вместо которого тогда сыграл Алексей Зозуля, и также получил повреждение по ходу встречи. Теперь же, Кравченко успел восстановиться, и получил место в стартовом составе на определяющий поединок. Иных замен, по сравнению с прошлым раундом, Костышин-старший не совершал.

Риека: Невистич — Цапан, Велкоски, Смолчич — Томечак, Гнезда-Черин, Павичич, Штефул — Мурич, Лончар — Адрияшевич.

Запасные: Нволокор, Галович, Лепиница, Распопович, Турчин, Эсковал, Куленович.



Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Емец — Смирный, Богданов, Задоя, Антюх — Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Морозко, Селезнев, Черноморец, Д. Костышин, Ориховский, Ильин.



Матч Риека — Колос начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.