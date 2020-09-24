Лига Европы

Шансы Десны продолжить участие в Лиге Европы значительно уменьшились.

Вольфсбург принимает на своем поле Десну в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Для черниговского клуба этот еврокубковый матч стал первым в истории, но пока "волки" минимально обыгрывают соперника.

Положение дел для команды Александря Рябоконя стал хуже, когда на 60-й минуте встречи защитник Йоонас Тамм удалился с поле и оставил Десну в меньшинстве. Эстонец заработал две желтые карточки за три минуты, повторив таким образом вчерашний "подвиг" хавбека Гента Романа Безуса в поединке с Динамо.

Напомним, что обладатель путевки в плей-офф квалификации Лиги Европы определится по итогам одного матча. Следить за событиями противостояния Вольфсбурга и Десны вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.